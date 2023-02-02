Ukrayna’da füze apartmana isabet etti: 3 ölü, 8 yaralı

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Biriminden yapılan açıklamada, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinde füzenin isabet etmesi sonucu 4 katlı apartmanın yıkıldığı belirtildi.

Olay yerinde sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardığı, 2 kişiyi de kurtardığı aktarılan açıklamada, 8 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Zelenski, açıklama yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kramatorsk’taki füzenin apartmana isabet etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda sivillerin öldüğünü ve enkaz altında kaldığını belirten Zelenski, “Bu tarihin tekrarlanması değil, bu ülkemizin günlük hayatının gerçeği.” dedi.

Zelenski, ülkesinin “mutlak kötülükle” ortak sınırı olduğuna işaret ederek, “Bu tür trajedilerin tekrarlanma olasılığını sıfıra indirmek için bu kötülüğün üstesinden gelinmesi gerekiyor” diye konuştu.