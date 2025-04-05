Ukrayna'da Kırım Tatarları için önemli karar

Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne ait resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada hükümetin, Kırım Tatarcası yazım kuralları önerisinin kullanılmasını onayladığı belirtildi.

Kırım Tatar Dili Ulusal Komisyonu tarafından son haline karar verilen yazım kuralları üzerinde kapsamlı çalışmaların yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yazım, Eylül 2021'de onaylanan alfabeye dayanıyor ve günümüz dil eğilimlerine ve Kırım Tatar dilinin tarihi geleneğine uygun olan Latin grafiklerinin kullanımını içeriyor."

Açıklamada, kabul edilen yazım kuralları üzerinde bilim insanları, dil uzmanları ve Kırım Tatar halkının temsilcilerinin çalıştığı bildirildi.

'Süreç artık tamamlandı'

Ukrayna hükümetinin verdiği kararın son derece büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Kırım Tatar dilinin Latin alfabesine geçişi, Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana devam ediyor ve bu süreç artık tamamlanmış durumda." bilgisine yer verildi.

Ukrayna hükümeti, Latin harflerine dayalı Kırım Tatar alfabesine geçiş teklifine Eylül 2021'de destek vermişti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal başkanlığında toplanan bakanlar kurulu toplantısında, Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığının, Latin harflerine dayalı Kırım Tatar alfabesini kabul etme önerisi görüşülmüş ve kabul edilmişti.

Bakanlığın önerisi, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) tarafından da onaylanmıştı.