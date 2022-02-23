Ukrayna'da OHAL ilan edildi

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Donbass bölgesinin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna ile gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor.

Reuters, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Kanada'dan askeri destek

Kanada’dan gönderilen ikinci askeri yardım Ukrayna’ya ulaştı.

Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, içerisinde silahların da bulunduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın Ukrayna’ya ulaştığı belirtildi. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand konuya ilişkin, "Kanada Silahlı Kuvvetleri Ukraynalı ortaklarımıza destek için ikinci askeri yardımı gönderdi. Rusya, egemen bir devleti işgal etmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Ukrayna bağımsızlığını ve egemenliğini savunurken biz yanlarında olmalıyız." şeklinde konuştu. (Reuters-İHA)

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