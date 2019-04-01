Ukrayna'da seçim sonuçları belli oldu

01 Nisan 2019

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Komisyon Başkanı Tatyana Slipaçuk, "Seçimler gerçekleşti. Bu bizim ortak zaferimizdir. Ukrayna halkının iradesi hayata geçirildi" dedi, ayrıca oy sayımının sürdüğünü bildirdi.

Seçimlere 39 aday katılırken, sandık çıkış anketlerine göre oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla liderliği aldı.

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 17,8 ile ikinci oldu.

Bu sonuçlarla hiç bir aday yüzde 50'lik barajı aşamamış olurken, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda tekrar yarışacak.

Kaynak: AA