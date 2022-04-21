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Ukrayna'da sıkıyönetim bir ay uzatıldı

Ukrayna'da savaşın başlamasıyla uygulamaya konan sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar uzatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Verhovna Rada'da, Zelenskiy'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşüldü ve kabul edildi.

Buna göre ülkedeki sıkıyönetim uygulaması 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat ile 25 Nisan arasında sıkıyönetim ilan etmişti.

 

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