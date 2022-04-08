Ukrayna'da tren istasyonuna füze saldırısı

Ukrayna'da Donetsk'in Kramatorsk kentinde sivil yerleşim alanlarına füzeyle saldırı düzenlendi.

Füzenin, kentteki tren istasyonunun yakınlarına düştüğü bildirildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ülkenin doğusundaki Donetsk yönetimine bağlı Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye edildiği tren istasyonuna hava saldırısı yapıldı. Habere göre, iki füzenin düştüğü belirtilen istasyonda 30 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Haberde, Ukrayna Demiryolları'nın açıklaması şu şekilde: "İki roket Kramatorsk tren istasyonunu vurdu. 30'u aşkın kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı."

Ajans, söz konusu bilgileri teyit edemediğini de aktardı.

Reuters'in aktardığına göre, saldırı Rusya tarafından düzenlendi. Rus basını ise saldırının Ukrayna güçleri tarafından yapıldığını bildiriyor.

Zelenskiy: Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığından saldırı ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kiev milliyetçi rejiminin temsilcilerinin, Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen 'roket saldırısı' ile ilgili tüm açıklamaları provokasyon ve kesinlikle doğru değil.

8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi bir operasyon düzenlemedi ve böyle bir operasyon ve planlanmamıştı.

Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görüntüleri görgü tanıkları tarafından yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığını özellikle vurguluyoruz."

DHC: Toçka-U envanterimizde yok

Sputnik'te yer alan haberde ayrıca, "Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölge Savunma Merkezi, eski Sovyet füze kompleksi Toçka-U'nun Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Rusya ordusunun envanterinde bulunmadığını ve Ukrayna ordusu tarafından aktif olarak kullanıldığını vurgulayarak, Donetsk sakinlerine zorunlu olmadıkça evden çıkmama ve saldırı sırasında sığınaklardan çıkmama çağrısı yaptı." bilgisi yer aldı.