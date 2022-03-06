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Ukrayna'daki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya’nın askeri müdahalesi nedeniyle Ukrayna’da 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı.

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü’nün (GTSOU) açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar görüyor.