Ukrayna'daki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı
Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.
AA
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Rusya’nın askeri müdahalesi nedeniyle Ukrayna’da 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı.
Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü’nün (GTSOU) açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar görüyor.