Ukrayna'daki 'geçici koridor'dan ilk gemi geçti
Ukrayna hükümeti, Ukrayna'nın Karadeniz'deki Odesa limanından bu sabah bir konteyner gemisinin, ticari gemiler için açılan geçici koridoru kullanarak ayrıldığını açıkladı.
Ukrayna donanması geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarında mahsur kalan ticari gemilerin tahıl ve zirai ürünlerini geçirebilmeleri için yeni "insani koridor" açtıklarını duyurmuştu.
Rusya, geçici "insani koridoru" kabul edip etmeyeceğini belirtmezken, nakliye ve sigorta kaynakları güvenlikle ilgili endişelerini dile getirdi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Ticari gemilerin Büyük Odesa limanlarına gidiş gelişleri için açılan geçici koridordan ilk gemi geçti" dedi.
Kubrakov, söz konusu konteyner gemisinin 2,114 konteynerde 30,000 metrik tondan fazla kargo taşıyan Hong Kong bandıralı "Joseph Schulte" adlı gemi olduğunu söyledi.
Başbakan yardımcısı, "Koridor, öncelikle Rusya Federasyonu'nun tam kapsamlı işgali sırasında Ukrayna limanlarında (Chornomorsk, Odesa ve Pivdennyi) bulunan gemileri çıkartmak için kullanılacak" dedi.