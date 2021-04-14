Ukrayna'dan Kırım yakınlarında askeri tatbikat

Ukrayna silahlı kuvvetleri Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın sınırı yakınında tank ve piyade saldırılarını püskürtme tatbikatı gerçekleştirdi.

Askeri tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları dünkü telefon görüşmesinden sonra geldi. İki lider, Rusya'nın Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda yaptığı askeri yığınağı görüştüler.

Rusya, Kırım'ı Ukrayna'dan 2014'te ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar son haftalarda şiddetlenmişti. Kiev, ülkenin doğusunda Ukrayna hükümet güçleri ve Rus destekli ayrılıkçılar arasında yedi yıldır süren çatışmalarda 14 bin kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Ukrayna ordusu, savunma hattını yarma girişiminde bulunacak tankları ve piyade birliklerini geri püskürtmek için bugünkü askeri tatbikatta tankları ve topçu birliklerini kullandığını açıkladı.

Ukrayna ordusunun paylaştığı ve arka planda rock müzik çalan tatbikat videosunda düzenli bir şekilde manevra yapan Ukrayna tankları ve topları doldurup ateşleyen askerler görülüyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dünkü açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna sınırları yakınında yaptığı askeri yığınağın savaşa hazır olma durumunu test etmeye yönelik yapılan büyük bir tatbikatın parçası olduğunu ifade etmişti.

Şoygu başarılı olarak nitelediği üç haftalık tatbikatın gelecek iki hafta içinde sona ereceğini belirtmişti.