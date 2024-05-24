Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın valisi Sergey Aksyonov, Ukrayna'nın Kırım'a saldırı gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Aksyonov yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Kırım'ın Simferopol şehrini füzeyle hedef aldığını söyledi.

Aksyonov, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir füzenin de Aluşta yakınlarındaki boş bir binaya isabet ettiğini aktardı.