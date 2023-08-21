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Ukrayna'dan Moskova'ya bir saldırı girişimi daha

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 Ağustos Moskova saatiyle 06.50 sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile terör saldırısı girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'ya ait İHA'nın hava savunma güçleri tarafından Moskova bölgesi hava sahasında tespit edildiği belirtildi.

Elektronik harp araçlarıyla bastırılan İHA'nın kontrolden çıkarak Moskova bölgesindeki Pokrovskoye yerleşim yeri yakınlarına düştüğü kaydedilen açıklamada, olayda can kaybı olmadığı kaydedildi.​​​​​​​