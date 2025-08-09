Ukrayna’dan net mesaj: Toprak tavizi yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da yapacağı görüşme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, “Ukraynalılar topraklarını işgalcilere vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna’nın barış getirebilecek gerçek çözümlere hazır olduğunu belirtti. Ancak Kiev’in sürece dahil olmadığı herhangi bir çözümün “barışa aykırı” olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Alaska’daki zirvede olası bir Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının “toprak takasları” içerebileceğini söylemişti. Kremlin ise görüşmenin Ukrayna krizinin çözümüne odaklanacağını duyurmuştu.