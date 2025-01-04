Ukrayna'dan Rus gazı akışı durdu: 'Türkiye'nin Avrupa'ya gaz tedarik rolü daha kritik hale geldi'

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan başlıca boru hatları olan Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa boru hatları kullanıma kapanırken, Ukrayna'dan gaz sevkiyatının durması durumunda Türkiye, TürkAkım boru hattıyla tek geçiş güzergahı olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Ocak 2020'de devreye giren TürkAkım projesi, yüksek kapasitesiyle enerji denkleminde dikkati çekiyor.

Her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım, bugüne kadar Türkiye'ye 40 milyar, Avrupa'ya ise 53 milyar metreküpten fazla doğalgaz tedarik etti.

Rus yetkililer, Türkiye üzerinden Avrupa'ya toplamda 63 milyar metreküp gaz sevk edilebileceğini belirtmişti.

Öte yandan, Ukrayna'nın, gazın kesilmesinin ardından Rusya'dan gelen transit ücretlerinde yıllık yaklaşık 800 milyon dolar, Gazprom'un ise gaz satışlarından yaklaşık 5 milyar dolar kaybedeceği tahmin ediliyor.

"Türk piyasası önemli bir çıkış noktası"

Uzmanlar, Kiev yönetiminin, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatını 1 Ocak itibarıyla durdurmasının ardından, Türkiye'nin Avrupa'ya gaz tedariği konusundaki rolünü değerlendirdi.

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'nın bu adımının dolaylı olarak Rusları, Türk pazarına daha fazla gaz satmaya ve hem Mavi Akım hem de TürkAkımı boru hatları üzerinden daha fazla gaz iletmeye yönlendirdiğini belirterek, "Türk piyasası Rus gaz ithalatı için ana transit güzergahlarının kapanması nedeniyle daha da önemli bir çıkış noktası haline geliyor." dedi.

Türkiye, Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik Türkiye'nin, bölgesel bir gaz ticaret merkezi olmanın yanında Güney ve Doğu Avrupa'ya gaz tedarikinde kritik bir rol oynama konusunda mükemmel bir konumda bulunduğunu kaydeden Pletser, Türkiye'nin enerji konusunda çok sayıda kaynak ülkeye yakın olduğuna ve bu ülkelerden gelen boru hatlarına ev sahipliği yaptığına işaret etti.

"Türkiye, doğal gaz için önemli bir merkez olabilir"

Pletser, Azerbaycan ve Türkmenistan gazı ve hatta Katar-Türkiye doğal gaz boru hattı gibi olası projelerin de rol oynadığı avantajlı coğrafyada siyaset ve güvenlikle alakalı sorunları çözülmesi durumunda birçok fırsatın bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğru bir yönetimle, Türkiye'nin ticaret merkezi ve tedarik noktası olarak parlak bir geleceği var. Türkiye, doğal gaz için önemli bir merkez olabilir ve ülke, Orta Doğu, Karadeniz, Rusya ve Akdeniz gaz kaynakları ile Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki ana müşteriler arasında önemli bir aracı rolü oynayabilir.

"Önemli bir rol üstlenecek"

Japonya Enerji Ekonomisi Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Akira Yanagisawa da sevkiyatın durmasından önce her yıl 45 milyar metreküp gazın, Ukrayna üzerinden Rusya'dan Avrupa'ya sevk edildiğini anımsatarak, "Bu nedenle şimdi Avrupa, Ukrayna üzerinden yapılan sevkiyatın askıya alınması nedeniyle gaz açığını kapatmak için yurtdışından LNG ithal etmek zorunda kalacak veya Rusya'dan Türkiye üzerinden boru hattıyla gaz sevkiyatını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Yanagisawa, Avrupa'ya sevkiyat konusunda TürkAkım dışında pek seçenek kalmadığına işaret ederek, "Bu nedenle, Türkiye, Rusya'dan Avrupa'ya boru hattıyla gaz iletimindeki artan hacmi kabul etmede önemli bir rol üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye üzerinden gaz sevkiyatı artabilir"

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Zuzana Princova ise mevcut durumda Rusya'nın TürkAkım aracılığıyla Türkiye üzerinden gaz sevkiyatını artırabileceğine işaret ederek, "Eğer Türkiye üzerinden geçen boru hatlarında boş kapasite varsa, Türkiye, Rus veya Azerbaycan gazının Avrupa'ya sevkiyatında artış sağlayabilecektir. Bence bu büyük ölçüde bir kapasite meselesidir." açıklamasında bulundu.

Son 20 yılda kurduğu LNG ve Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) tesisleriyle boru gazının yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik kapasitesini de artıran Türkiye, 2024'te yaklaşık 100 milyar metreküp LNG tedarikini öngören anlaşmalara imza attı.

Bu çerçevede Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ın (BOTAŞ) geçen yıl 4 farklı şirketle imzaladığı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki anlaşmalarıyla LNG atılımı yaptı.