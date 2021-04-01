Ukrayna'dan Rusya'ya gerginliği durdurma çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuleba, Rusya'nın tırmandırdığı gerginliğin son yılların en ciddisi olduğunu belirtti.

Rusya'nın Donbas bölgesinde durumu sistemli bir şekilde kötüleştirdiğini belirten Kuleba, Moskova'ya askeri gerginliği durdurma çağrısında bulundu.

Kuleba, söz konusu krizin siyasi ile diplomatik şekilde çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Rusya'nın hareketlerinin durumu çıkmaza soktuğuna işaret eden Kuleba, tek çıkış yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın krizin çözümünde siyasi ve diplomatik araçları öncelediğini belirten Kuleba, "Çünkü barış ve insan hayatı, Ukrayna devletinin temel değerleridir." ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor.