Ukrayna’dan Rusya’ya mesaj: Ateşkes Paskalya’yla sınırlı kalmasın

ABD tarafından sunulan, şartsız ve 30 gün sürecek ateşkes teklifine Ukrayna’nın olumlu yanıt verdiğini belirten Zelenskiy, Moskova’nın ise bu teklife 39 gündür yanıt vermediğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, “Rusya şu ana dek bu çağrıyı görmezden geldi. Eğer şimdi gerçekten samimi bir ateşkese katılmaya hazırsa, biz de buna uygun davranırız” dedi.

Zelenskiy, savaşın seyrine ilişkin değerlendirmesinde, Rus ordusunun cephe hattındaki taarruzlarının sürdüğünü ve topçu ateşinde azalma gözlemlenmediğini kaydederek, “Moskova’dan gelen sözlere güven yok. Her Rus saldırısı, uygun bir yanıtla karşılık bulacaktır” mesajı verdi.

Barışın inşası için uzun süreli bir ateşkes gerektiğini savunan Ukrayna lideri, “Otuz saatlik ateşkes yalnızca manşetlere yeter. Ancak otuz günlük bir ateşkes, barışa gerçek bir şans sunar” değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı’nın raporlarına göre cephe hattındaki sıcak gelişmeleri aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusunun her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. Saat 21.30 ve 22.00’de Başkomutan Oleksandr Syrskyi’den cephe hattına ilişkin detaylı güncellemeleri alacaklarını belirtti.