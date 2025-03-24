Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! Bu kez hedefte doğal gaz istasyonları var
Donald Trump ile Vladimir Putin 18 Mart’ta bir araya gelmiş ve Rusya-Ukrayna arasında enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları bir ay durdurma konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Bugün yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod'daki doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı düzenleyen Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı tanımadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Mart'ta Belgorod bölgesinde bulunan doğal gaz dağıtım istasyonuna Ukrayna İHA'larının saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
İstasyonda hasar oluştuğuna işaret edilen Bakanlık açıklamasında, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'ye iletilenler de dahil olmak üzere yaptığı açıklamaların aksine Kiev rejimi, Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları kasıtlı olarak planlamaya, hazırlamaya ve gerçekleştirmeye devam ediyor" ifadesine yer verildi.