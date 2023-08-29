Ukrayna'dan Rusya'ya yine İHA'lı saldırı girişimi
Ukrayna, savaş halindeki Rusya'ya yönelik insansız hava araçlı saldırı girişimlerini sürdürüyor.
Haber Merkezi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Tula bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kiev'in, Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada İHA'ların, hava savunma sistemlerince Tula bölgesi hava sahasında yok edildiği aktarıldı.