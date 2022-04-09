Ukrayna'dan Rusya'ya yönelik ithalat yasağı
Ukrayna, Bakanlar Kurulu kararıyla Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatını yasakladı.
AA
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Ukrayna'da Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları duyurdu.
Melniçuk, Bakanlar Kurulu'nun Rusya'dan mal ithalatını yasakladığını söyledi. Tarım Lojistik Koordinasyon Kurulması kararı verildiğini aktaran Melniçuk, yerinden edilmiş Ukrayna vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak için bir çalışma grubu kurulacağını ifade etti.