Ukrayna'dan 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Türkiye izin verirse tahıl tedarikini sürdürmeye hazırız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Sözcüsü Nikiforov, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen Tahıl Koridoru'nu kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Nikiforov, "Korkmuyoruz, gemilerin sahibi şirketler bizimle temasa geçti, Türkiye geçişlerine izin verirse hazır olduklarını söylediler. Bu nedenle herkes tahıl tedarikini sürdürmeye hazır. Tahıl koridorunu kullanmak için gereken her şey yapılmalı" dedi.