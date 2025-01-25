Ukrayna'dan Trump'a 'savaşı sona erdirme' desteği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sonra erdirme girişimini desteklediğini kaydetti

Zelenskiy, Trump'ın bu konuda başarılı olma imkanına sahip olduğunu söyledi.

'Müzakere Ukrayna katılmalı'

Savaşı bitirmek için düzenlenebilecek herhangi bir müzakereye Ukrayna'nın katılmasının şart olduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakereler sadece Ukrayna ile yapılabilir. Aksi takdirde işe yaramayacak." dedi.

Rusya'nın bugün Moldova'yı enerji sorunlarıyla karşı karşıya getirmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, enerji alanında bu ülkeye destek vermeye hazır olduklarını anlattı.