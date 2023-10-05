Ukrayna’dan Türkiye’ye iki devlet nişanı

Kerim ÜLKER

Geçen yıl Şubat ayında Rusya’nın işgaline uğrayan Ukrayna’ya destek veren Türkiye ve Türk şirketlere Kiev Yönetimi’nden iki nişan daha geldi. Adına şarkılar yazılan Bayraktar İHA’larını üreten Baykar Makina’nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın ardından bu kez Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi ve ülkenin en önemli inşaat şirketi Onur Grubu’na devlet nişanı verildi. Nişan takdim merasimi Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görevini önümüzdeki günlerde devredecek olan Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere’yi iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine kişisel katkılarından dolayı 2.Derece Devlet Liyakat Nişanı’yla taltif etti. Zelenskiy ayrıca Rus işgaline rağmen Ukrayna’daki projelerini sürdürmeye devam eden, Moskova Rejimi’nin ülkedeki katliamının sembolü haline gelen İrpin Köprüsü’nü savaşın ortasında yaparak dikkat çeken ülkedeki en büyük yabancı işverenlerden biri olan Onur Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz’e de 2. Derece Devlet Liyakat Nişanı’nı takdim etti. Zelenskiy, yayınladığı video ile de hem Türk Büyükelçisi’ne hem de Onur Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Çetinceviz’e teşekkürlerini sundu.

İlk nişan Bayraktar’a verilmişti

Ukrayna’da Rus işgaline karşı direncin sembolü olan Bayraktar hava araçlarının üreticisi Haluk bayraktar, hatırlanacağı üzere 2020 yılında devlet üstün hizmet nişanı almıştı. Baykar Genel Müdürü Bayraktar, o törende "Bu nişanı almaktan çok gururlu olduğumu ifade etmek isterim. Türkiye ve Ukrayna'nın işbirliğinin artması ve bu iş birliğinin iki ülkeye de en üst seviyede fayda sağlaması için çalışmaya devam edeceğim" demişti.