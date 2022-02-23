Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Rusya'dan ayrılın' çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya artan saldırganlığı" nedeniyle Rusya'daki konsolosluk hizmetlerinde kısıtlamalar olabileceği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna vatandaşlarına Rusya'yı ziyaret etmekten kaçınmaları ve orada bulunanların da bir an önce bu ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Yedek askerler göreve başladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin imzaladığı kararname ile göreve çağırılan 18-60 yaş arası yedek askerlerin bugün göreve başladığı bildirildi. Aktif göreve çağırılan yedek askerlerin görev sürelerinin en fazla 1 yıl olacağı da açıklandı.

Çatışmalar devam ediyor

Donbass Bölgesi’ndeki sınırda milisler ile Ukrayna askerleri arasındaki çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Ukrayna Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "Bombardıman sonucunda 1 Ukraynalı asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 1'i ağır toplam 6 asker yaralandı." denildi. Açıklamada Donbass'taki ayrılıkçıların 81'i ağır toplam 96 saldırı gerçekleştirdiği ve BM-21 Grad roketatar sistemi, 152 mm ve 122 mm çaplarında toplar, tanksavar bombaatar ile büyük makineli tüfekler kullandığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya tarafından Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığının tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin’in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti. (AA-İHA)