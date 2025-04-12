Ukraynalı F-16 pilotu hayatını kaybetti... Zelenski: "Güçlü ve yerinde bir karşılık vereceğiz!"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı pilotunun görev esnasında hayatını kaybettiğini bildirdi. Pilotun nasıl öldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı pilotunun görev sırasında öldüğünü açıkladı.
Yazılı açıklamasında "Hava Kuvvetleri ayrıca Ukrayna'yı Rus füzeleri ve insansız hava araçlarından korumakla da görevli. Savaşçılarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanan Zelenski, askeri yetkililerinden gerekli bilgileri aldığını aktararak, "Biz de güçlü ve yerinde bir karşılık vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.