Ukraynalı F-16 pilotu hayatını kaybetti... Zelenski: "Güçlü ve yerinde bir karşılık vereceğiz!"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı pilotunun görev sırasında öldüğünü açıkladı.

Yazılı açıklamasında "Hava Kuvvetleri ayrıca Ukrayna'yı Rus füzeleri ve insansız hava araçlarından korumakla da görevli. Savaşçılarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanan Zelenski, askeri yetkililerinden gerekli bilgileri aldığını aktararak, "Biz de güçlü ve yerinde bir karşılık vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.