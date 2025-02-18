Ukrayna'nın Ankara'daki yeni büyükelçiliği açıldı: Zelenskiy'den önemli mesajlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da, ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışını gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada barış ve güvenlik garantilerine vurgu yapan Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki diplomatik çabalarına teşekkür etti.

"Savaşın bitmesini istiyoruz ama güvenlik garantileri şart"

Konuşmasında savaşın sona ermesini istediklerini belirten Zelenskiy, bunun belirli güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini ifade etti. "ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa'dan bu garantileri istiyoruz" diyen Ukrayna lideri, bu konuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede de ele alınacağını dile getirdi.

Türkiye’nin ara buluculuk rolüne teşekkür

Zelenskiy, Türkiye'nin savaş boyunca önemli bir ara bulucu rolü üstlendiğini ve özellikle esir takası sürecinde büyük katkılar sunduğunu belirtti. Gıda güvenliği konusunun da ülkesi için kritik bir mesele olduğunu vurgulayan Ukrayna lideri, "Türkiye’nin çabaları sayesinde gıda koridorunu oluşturabildik ancak Rusya'nın engellemesi nedeniyle bu sistem bozuldu" dedi.

Ankara’daki yeni büyükelçilik açıldı

Ukrayna'nın Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının açılışının sembolik bir anlam taşıdığını belirten Zelenskiy, "Bu bina, Ukrayna'nın gücünü ve Türkiye ile olan güçlü bağlarını temsil ediyor" dedi.

Açılış töreninde, Kırım-Tatar diasporası temsilcilerinin de yer aldığına dikkat çeken Zelenskiy, binanın Ukrayna’nın yeni Ankara Büyükelçisi Neriman Celal’a devredileceğini açıkladı.

Törenin ardından Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.