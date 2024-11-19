Ukrayna'nın ATACMS füzesiyle Rusya'ya ilk saldırısını gerçekleştirdiği iddia edildi
RBC Ukrayna muhabirleri, ülkenin ordusundan bir yetkiliye dayandırdıkları haberinde, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rusya topraklarındaki sınır bölgesinde ATACMS füzesiyle ilk saldırısını gerçekleştirdiğini söyledi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası ajanslarda yer alan haberlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın Bryansk Bölgesindeki Stratejik bir askeri noktayı vurduğu ifade edildi.
Kaynaklara göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez Batı müttefiklerinin izin vermesinden sonra ATACMS balistik füzeleriyle Rusya’ya füze saldırısı düzenledi.