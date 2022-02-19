'Ukrayna’nın doğusunda patlama sesleri duyuldu'

Rusya-Ukrayna sınır hattında gerginlik giderek tırmanıyor. Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'in kuzeyinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

Patlamaların kaynağı henüz bilinmezken, ayrılıkçılardan ya da Kiev yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.