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  3. Ukrayna'nın 'NATO üyeliği' açıklamasına Biden'dan yanıt
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Ukrayna'nın 'NATO üyeliği' açıklamasına Biden'dan yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açaklamada NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bu kritik açıklamadan sonra ABD Başkanı Joe Biden'dan bir açıklama geldi.

Biden, Zelenskiy'in açıklamasının aksine, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek" ifadelerini kullandı.

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