Ukrayna'nın 'NATO üyeliği' açıklamasına Biden'dan yanıt
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açaklamada NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.
Bu kritik açıklamadan sonra ABD Başkanı Joe Biden'dan bir açıklama geldi.
Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021
Biden, Zelenskiy'in açıklamasının aksine, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek" ifadelerini kullandı.