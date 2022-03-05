Ukrayna’nın siviller çatışmalardan kaçmaya çalışıyor
Ukrayna’da çatışmaların sürdüğü İrpin kentinde siviller, güvenli bölgelere kaçmak için daha önce Rus askerlerinin Kiev’e girmesini önlemek amacıyla havaya uçurulan köprüyü geçmeye çalışıyor.
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Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınında yer alan ve ulaşım altyapısının tamamen tahrip edildiği İrpin kentinde son günlerde Rus hava saldırısının yoğunlaşmasıyla siviller kendi imkanlarıyla kentten ayrılıyor.
Çekilen görüntülerde, binlerce kent sakininin, kucaklarında çocuklarıyla daha önce Rus ordusunun Kiev’e girmesini önlemek için Ukrayna askerleri tarafından havaya uçurulan köprüyü geçerek kaçmaya çalıştıkları görülüyor.