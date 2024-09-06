Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga göreve başladı

Ukrayna halkına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Sibiga, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekibimiz sonuç odaklı, cesur ve proaktif diplomasi yöntemiyle Ukrayna ve Ukraynalılar için çalışmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Sibiga, "Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı kendini savunmaya devam ederken, dış politika hedeflerimiz değişmiyor. Bunlar, savunmayı güçlendirmek, adil ve kalıcı barış için Barış Formülü'nü devam ettirmek, Rusya'nın işlediği suçların hesabını sormak, Ukrayna'nın AB ve NATO'daki geleceğini güvence altına almaktır" açıklamasında bulundu.

Andriy Sibiga

1997'de Lviv kentindeki İvan Franko Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu Sibiga, aynı üniversitede 1999 yılında Hukuk Bölümü'nü bitirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda 1997-1998 yıllarında sözleşme ve hukuk departmanında görev yapan Sibiga, Ukrayna'nın Polonya Büyükelçiliği'nde 1998-2002 döneminde birinci ve ikinci katip olarak çalıştı. Sibiga, 2003-2008'de Ukrayna Dışişleri Bakanlığının çeşitli departmanlarında görev yapmasının ardından, 2008-2012 yıllarında Ukrayna'nın Polonya Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik Müşaviri olarak bulundu.

Andriy Sibiga, 2012-2016 döneminde Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Dairesi Başkanı ve Konsolosluk Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2016'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı. Ankara'da 2021'e kadar kalan Sibiga, 2021-2024'te Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Sibiga, bu yıl Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atanmıştı.