Ukrayna'nın yeniden inşa bütçesi: 10 yıl için 524 milyar dolar

10-11 Temmuz'da Roma'da yapılacak "Ukrayna'nın Yeniden Yapılanması Konferansı"na hazırlık dolayısıyla Milano'da yapılan ön toplantıya Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal bir video mesaj gönderdi.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük yeniden inşa projesi"

Mesajında özellikle enerji sektörü, altyapı, lojistik, tarım ve bilişim sistemleri alanlarında yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Şmigal, "Dünya Bankası'nın son hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu Ukrayna'nın önümüzdeki 10 yıl içinde toparlanma ve yeniden inşa için 524 milyar dolara ihtiyaç duyacağı tahmininde bulunuyor. Ukrayna'nın toparlanması ve yeniden inşası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük yeniden inşa projesidir" diye konuştu.

"Ukrayna'nın, savaşın hemen ardından Avrupa Birliği'ne (AB) katılmaya hazır olması için çalışıyoruz, bu geri döndürülemez bir süreçtir" diyen Şmigal, "Ukrayna, Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahip ülkesi olarak kıtaya enerji tedarikini garanti edecek" dedi.

Tajani: "Ukrayna için büyük bir meydan okuma"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani toplantıda, adil bir barışın Ukrayna ve AB'nin sürece dahil edilmeden sağlanamayacağını vurgulayarak, yeniden inşa sürecinin Ukrayna için büyük bir meydan okuma olduğunu ve uluslararası düzeyde de önemli bir konu teşkil ettiğini aktardı.

Konuşmasında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün yaptığı açıklamaya da değinen Tajani, "Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Avrupa savunmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladık. Bu, NATO'ya alternatif bir seçim değildir" değerlendirmesinde bulundu.