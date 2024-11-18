Ukrayna'ya, ABD silahlarını Rus topraklarında kullanma izni

Kritik karar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından iki ay önce ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin aylardır yaptığı çağrıların ardından geldi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya getirilmesinin ardından Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

Trump savaşı bitireceğini söylemişti

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.