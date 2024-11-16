Ukrayna'ya göre Rusya ile Kuzey Kore anlaştı: Asker ver, teknoloji al

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, başkent Kiev'de Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile bir araya geldi. İki bakan, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri Ukrayna'ya karşı savaşa dahil ettiğini savunan Sybiha, Kuzey Kore'nin, füze, nükleer ve diğer askeri programlardaki Rus teknolojisine erişim karşılığında Ukrayna'ya karşı savaşa dahil olduğunu öne sürdü.

Savaşta Ukrayna'ya desteğin önemini vurgulayan Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'daki yenilgisi, diğer saldırganların ve tüm suç ekseninin saldırgan planlarını durduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

'Asya'yı da olumsuz etkileyecek'

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Ukraynalı mevkidaşıyla ikili görüşmede, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'ya konuşlandırılması ve Ukrayna'ya karşı savaşa katılımlarıyla ilgili durumu ele aldıklarını ifade ederek durumu "son derece endişe verici" olarak değerlendirdi.

İvaya, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'da bulunmasının sadece Ukrayna değil Asya bölgesini de olumsuz etkileyebileceğini kaydederek bu durumu şiddetle kınadığını dile getirdi