Ukrayna'ya göre Rusya'nın asker kaybı 20 bini aştı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-16 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 145 helikopter, 762 tank, 1982 zırhlı araç, 371 top, 125 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1458 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 138 insansız hava aracını da kaybetti.

Günlük 386 kayıp

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 52 gündür devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 386 askerini yitirmiş oldu.

Batılı kaynakların geçen günlerde verdiği rakamlara göre, Rusya'nın toplam asker kaybı 7 bin civarındaydı.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ukrayna dünkü açıklamada, Rus ordusunun yaklaşık 20 bin asker, 163 uçak, 144 helikopter ve 756 tankını kaybettiği duyurmuştu.