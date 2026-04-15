Ukrayna’ya rekor askeri destek: İngiltere’den 120 binin üzerinde dron

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, paket kapsamındaki teslimatların başladığı belirtilirken, sevkiyatın yıl sonuna kadar kademeli olarak tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre paket kapsamında uzun menzilli saldırı, keşif, lojistik ve deniz tipi dronlar yer alıyor. Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan sevkiyatla birlikte, yıl sonuna kadar en az 120 bin dronun Ukrayna’ya teslim edilmesi hedefleniyor.

Bakanlık, söz konusu sistemlerin tamamının Ukrayna cephesinde test edildiğini vurguladı.

3 milyar sterlinlik kaynak ayrıldı

İngiltere Savunma Bakanlığı, sevkiyatın Birleşik Krallık’ın Ukrayna için bu yıl ayırdığı 3 milyar sterlinlik askeri destek bütçesi ile ERA fonu kapsamında finanse edildiğini açıkladı.

Açıklamada, yatırımın önemli bölümünün Tekever, Windracers ve Malloy Aeronautics gibi Birleşik Krallık merkezli şirketlere yönlendirileceği belirtilirken, bu adımın İngiliz dron sanayisinde yeni istihdam alanları oluşturması ve inovasyonu artırması beklendiği kaydedildi.

“Putin dikkatimizin dağılmasını istiyor”

Berlin’de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun 34. toplantısına eş başkanlık eden İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya’nın Mart 2026’da Ukrayna’ya 6 bin 500 saldırı dronu fırlattığını söyledi.

Healey, dron teknolojisinin cephe hattındaki savunma ve karşı saldırılarda kritik rolünü sürdürdüğünü belirterek, teslimat sürecinin bu ay itibarıyla resmen başladığını doğruladı.