Ukrayna'ya saldırıda 7. gün: Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi sürüyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklama yayınladı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ülkemizi işgalinde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü. Kremlin Ukrayna’yı bomba ve hava saldırıları ile kontrol altına alamayacak.” ifadelerini kullandı.

“Rusya, tarihimizi silmeyi hedefliyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün gece Rusya’nın Kiev’deki Babyn Yar Holokost anıtını füze ile vurmasına ilişkin, “Kiev hakkında, bizim tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ama tarihimizi, ülkemizi, hepimizi silmeyi hedefliyorlar.” dedi.

“Yahudileri ses çıkarmaya çağırıyorum”

Yahudilere de seslenen Zelenskiy, “Şimdi dünyadaki tüm Yahudilere sesleniyorum. Ne olduğunu görmüyor musunuz? Dünya çapında milyonlarca Yahudi’nin şu anda sessiz kalmaması gerekiyor. Nazizm sessizlikten doğar. Ukraynalı sivillerin öldürülmesi hakkında sessiz kalmayın, ses çıkarın.” ifadelerini kullandı.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, son 24 saatte kentin Rus ordusunun yoğun füze ve top ateşine maruz kaldığını, Rus mekanize birliklerinin şehrin kuzeydoğu ve kuzey kesimlerinden saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Tüm saldırıların geri püskürtüldüğünü kaydeden Synyehubov, Rus ordusuna ait 40'tan fazla aracı ele geçirdiklerini belirtti.

Synyehubov, Rus Su-25 uçaklarının Chuhuiv bölgesindeki havaalanını ve Poltava yolundaki tankçı okulunu bombaladığını, Ukrayna askerlerinin Rus ordusuna ait bir uçağı düşürdüğünü ifade etti.

Vali Synyehubov, son 24 saatte Rusya'nın saldırılarında 21 Ukraynalı sivilin öldüğünü, 112 sivilin yaralandığını bildirdi.

Polis merkezi ve üniversite de vuruldu

Saldırılarını bu sabah da sürdüren Rus ordusu, Harkiv'deki bölgesel polis ofisi binasını ve Karazin Üniversitesinin bir kampüsünü füzelerle vurdu.

Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken kurtarma ekipleri de enkazda kalanları çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.

Rus ordusu Kiev'e doğru ilerlemeye çalışıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın saldırısının 7. gününe ilişkin resmi sayfasından açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus güçlerinin kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

Rus güçlerinin Sumi, Lebedyn ve Okhtyrka kentlerini ele geçirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, Donetsk bölgesinde, Rus güçlerinin Mariupol kentini çevrelemeye çalıştığı kaydedildi.

Karadeniz Operasyonel Bölgesi'nde de Rusların bir deniz grubu konuşlandırdığı ve karaya çıkarma yapmak için hazırlıklara devam ettiği bildirildi.

Rus güçlerinin ilerlemekte başarısız olduğu savunulan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait kritik altyapıların bombalandığı aktarıldı.

Ukrayna: Rus güçleri 5 bin 840 asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 840 askerin öldürüldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 40 roketatar sistemi, 355 araç, 60 yakıt aracı, 9 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Herson şehrini ele geçirdiklerini açıkladı

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Kiev'deki TV kulesi etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını kaydederek, "Herson şehri kontrol altına alınmıştır. Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir." dedi.

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği de Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

Biden: ABD hava sahasını Rus uçaklarına kapattık

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

​​​​​​​Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin şu ana kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." dedi.

Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." diye konuştu.

Ukrayna'dan 8 bin 50 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 8 bin 50 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Odessa, Zaporijya ve Lviv'den Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2 bin 604 kişinin daha yola çıktığını ve böylece tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısının 8 bin 50 olduğunu kaydetti.

Saldırılardan kaçan siviller sınır kapılarında

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a 105 bin ise kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Ukraynalıların Macaristan'a girişinin devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 10 bin kişinin Macaristan'a geldiği bilgisi paylaşıldı.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Trzeciak da 24 Şubat'tan bu yana 453 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini belirterek bunların 100 bininin 27 Şubat'ta ülkeye geldiğini söyledi.

BM Genel Kurulu kınama tasarısını bugün oylayacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde, 90 ülke tarafından desteklenen tasarı, 193 üye ülkenin oylamasına sunulacak. Karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alan Türkiye, metinde emeği geçen çekirdek grup ülkelerinden biri oldu. (İHA-AA)

Barış görüşmesi ertelenebilir

Dün iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün yapılacağı belirtilmiş ancak, henüz yer ve zaman konusunda resmi açıklama yapılmamıştı. Rus interfax ajansı ise bugün geçtiği haberde, güvenilir bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre görüşmenin bugün yapılmasının lojistik sorunlar nedeniyle mümkün olamayabileceğini duyurdu.