Ukrayna'ya yapılan yardımın toplam miktarı açıklandı

24 Şubat 2022'de Rusya'nın "özel operasyon" ismini verdiği müdahale ile Ukrayna başlattığı savaşın üstünden 882 gün geçti. Başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin nakit ve mühimmat yardımı yaptığı Ukrayna, dışarıdan gelen nakit yardımının 89,6 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ukrayna Maliye Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Genel olarak, dış finansman 89,6 milyar ABD dolarıdır. Devlet bütçesi, 1 Ocak'tan günümüze kadar 16 milyar ABD doları uluslararası destek almıştır" dedi.

Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan mesajda "Ortaklar, gerekli dış yardım hacminin tamamının, yani 2024 yılında toplam 38 milyar ABD dolarının sağlanması yönünde güvence verdi" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna meclisi bütçe komitesi başkanı Roksolana Pidlasa, 87 milyar dolarlık yıllık bütçenin nedeyse yarısını savunma harcamalarına ayırdığını ifade etti.

Yurtiçi gelirlerinin sadece 46 milyar dolar olduğunu bildiren Pidlasa, maaşların ödenmesi, askerlerin eğitilmesi ve donatılması için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacağından bahsetti.

Pidlasa, çıkması kesin gözüyle bakılan seferberlik emrinin, üle ekonomisindeki açığın büyümesine neden olacağı değerlendirmesinde bulundu.