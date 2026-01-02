Ülke tarihindeki en sıcak ikinci yıl: 4.5 dereceyi gördüler

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nün (FMI) yayımladığı verilere göre, 2025 yılı Finlandiya’da olağanüstü sıcak geçti. Ülke genelinde yıllık ortalama sıcaklık 4,5 derece olarak ölçüldü. Bu seviye, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun vadeli ortalamanın 1,6 derece üzerinde bulunuyor. Finlandiya’da bugüne kadarki en sıcak yıl ise 4,8 derece ortalamayla 2020 olmuştu.

Normalin 1-2 derece üzerinde

Yıllık ortalama sıcaklıklar ülke genelinde önemli farklılıklar gösterdi. Güneybatıdaki takımadalarda ortalamalar yaklaşık +8 dereceye kadar çıkarken, kuzeybatıdaki Laponya bölgesinde sıfır derece civarında seyretti. FMI, ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin 1-2 derece üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Finlandiya genelindeki meteoroloji ölçüm istasyonlarının büyük çoğunluğu, 2025’te şimdiye kadarki en yüksek ikinci yıllık ortalama sıcaklığı kaydetti. Bu değerler, 2020’de kırılan rekorların hemen altında kaldı ve ısınma eğiliminin sürekliliğine işaret etti.

Yılın en sıcak ve en soğuk günleri

2025’in en yüksek sıcaklığı temmuz ayında Oulu’da 32,6 derece olarak ölçüldü. Yılın en düşük sıcaklığı ise şubat ayında Savukoski’de eksi 39,6 dereceye kadar düştü. Bu uç değerler, yıl boyunca yaşanan sert hava dalgalanmalarını da ortaya koydu.

Yaz aylarında Finlandiya, benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgası yaşadı. Ülkedeki en az bir meteoroloji istasyonunda 12 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 22 gün üst üste sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıktı. Önceki rekor, 1972’de 13 günle kırılmıştı.

Kuzey ülkeleri daha hızlı ısınıyor

FMI, Ocak ayında yayımladığı bir uyarıda, Kuzey Avrupa ve İskandinav bölgesinin küresel ortalamaya kıyasla çok daha hızlı ısındığına dikkat çekmişti. 2025 verileri, bu uyarıyı destekleyen güçlü bir gösterge olarak öne çıkıyor.