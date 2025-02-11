Ülkeler anlaştı: Yapay zekâ 'açık, kapsayıcı ve etik' olmalı

Fransa'da Uluslararası Yapay Zekâ Eylem Zirvesi düzenlendi. Zirveyle ilgili açıklama yapan Elysee Sarayı, zirvede 61 ülke ortak bir bildiriye imza atarak yapay zekânın "açık, kapsayıcı ve etik" olması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bildiriyi imzalayan ülkeler arasında Fransa, Hindistan ve Çin yer aldı. ABD ve İngiltere ise bildiriye imza atmadı.

"Çok taraflı bir atmosferde yapay zekâ ilk kez ele alındı"

61 ülke tarafından imzalanan bildiride, çok taraflı bir atmosferde yapay zekâ ve enerjiye ilişkin soruların "ilk kez" ele alındığı ifade edildi.

Ayrıca, yapay zekânın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini “olumlu” yönde etkileyen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği de kaydedildi.

"Yapay zekâ konusunda tekelleşmenin önüne geçilmeli"

Bİldiride, yapay zekâ yönetişiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yapay zekânın güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için ilerleme sağlanması gerektiği de vurgulandı ve yapay zekânın toplumlar ve gezegen için "sürdürülebilir" kılınmasının öncelikli olduğu ifade edildi.