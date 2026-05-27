Ülkeye girişi reddedilenlerin sayısı yüzde 41,6 arttı

Avrupa’da göç ve sınır güvenliği tartışmaları sürerken, Portekiz’den dikkat çeken veriler geldi. Kamu Güvenliği Polisi (PSP), ülkenin hava sınırlarında bu yılın ilk dört ayında girişine izin verilmeyen kişi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 arttığını duyurdu.

Dört ayda 980 kişi geri çevrildi

PSP verilerine göre, yılın ilk dört ayında toplam 980 kişi Portekiz’e giriş yapamadan geri gönderildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 692 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece bir yılda 288 kişilik artış yaşandı.

Günlük ortalama 8 giriş reddi

Yetkililer, mevcut rakamların günlük ortalama 8 kişinin ülkeye alınmadığını gösterdiğini belirtti. Artışın, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması ve yasa dışı göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Havaalanlarında denetimler artırıldı

PSP tarafından yapılan açıklamada, sınır güvenliğinin “kalıcı operasyonel öncelik” olduğu vurgulandı. Portekiz’deki uluslararası havaalanlarında görev yapan polis ekiplerinin tüm yolcuları detaylı şekilde kontrol ettiği belirtildi.

Schengen kuralları sıkı uygulanıyor

Yetkililer, kontrollerin Schengen Sınır Kodu ve uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Özellikle giriş belgeleri, vize durumu ve güvenlik kayıtlarının titizlikle incelendiği ifade edildi.

Belgeleri eksik olanlar geri gönderildi

PSP’ye göre giriş reddi kararlarının en büyük nedeni eksik veya geçersiz belgeler oldu. Ayrıca yeterli maddi kaynağı bulunmayan, gerekli vizeye sahip olmayan ya da uluslararası veri tabanlarında risk kaydı bulunan kişilerin de ülkeye alınmadığı açıklandı.

Schengen bilgi sistemi devreye girdi

Yetkililer, Schengen Bilgi Sistemi (SIS) ve diğer uluslararası güvenlik veri tabanlarından gelen uyarıların da sınır kontrollerinde önemli rol oynadığını belirtti. Güvenlik riski taşıyan kişilere yönelik denetimlerin artırıldığı ifade edildi.