Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını açıkladı: İsrail operasyonlarını derhal durdurmak zorunda

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında, İsrail’in Refah ve Gazze genelindeki askeri operasyonlarını durdurmasını da içeren ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

Kamuya açık oturumda Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından okunan açıklamada, "İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu" denildi.

Yargıç Salam, açıklamada "İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir. Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli." dedi.

Yargıç Salam, alınmış önlemlerin yeterli olmadığına ve İsrail'in askeri operasyonunu derhal durdurmak zorunda olduğuna karar verdi. Salam, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'den talep ettiği tedbirlerin ilerlemesine ilişkin raporunun, 1 ay içinde UAD'ye teslim edilmesi gerektiğine hükmedildiğini belirtti.

Mahkeme kararını açıklayan Salam, "İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır" dedi.

"İsrail, Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere" ifadesinde bulunan Salam, 13'e 2 oy ile kabul edilen geçici önlemlerin acil bir şekilde derhal uygulanmasını talep etti.

UAD, 13'e 2 oy ile Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulmasını ve yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan yapılmasını istedi. Salam, "İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı" dedi.