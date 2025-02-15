Uluslararası Kalkınma Ajansı fonları Elon Musk'ın radarında

Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ülkenin Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına getirilen milyarder Elon Musk, Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı eleştirdi.

X sosyal medya platformundan USAID'in Amerikan Barolar Birliğine yardım gönderdiğine ilişkin görsel paylaşan bir kullanıcıya yanıt veren Musk, "USAID'in fonlamadığı bir yer kaldı mı?" ifadesini kullandı.

Mahkeme'den yeni karar!

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamış, Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. DOGE'nin başındaki Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Fakat Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, aldığı bir kararla Trump-Musk ikilisinin aldığı kararıı bozup, USAID yardımlarının yeniden başlamasına hükmetti.