Umman Denizi'nde dev operasyon! 972 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Pakistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi açıklarında yürüttüğü operasyonda 972 milyon 400 bin dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Birleşik Deniz Kuvvetleri (Combined Maritime Forces - CMF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pakistan donanmasına ait PNS Yarmook savaş gemisi, geçtiğimiz hafta 48 saat içinde uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen iki tekneye müdahale etti. Operasyonda, metamfetamin ve kokain cinsi maddelere el konuldu. CMF, teknelerin hangi ülkeden geldiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

"Bu kazanım güvenliğe olan kararlılığımızı gösteriyor"

Pakistan Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi (DGPR), operasyonun bölgesel güvenlik açısından önemine dikkat çekerek "Bu önemli kazanım Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin bölgede deniz taşımacılığındaki güvenliğini sağlamakta, küresel barışın tesis edilmesinde ve deniz yollarındaki kaçakçılıkla mücadeledeki sarsılmaz kararlılığını vurgulamaktadır. PNS Yarmook gemisi tarafından yürütülen başarılı operasyon, Pakistan’ın Hint Okyanusu bölgesi çevresindeki deniz taşımacılığında huzur ve güven ortamı sağlanmasındaki etkin rolünü teyit etmektedir" açıklamasında bulundu.

Amiral Ashraf’tan mürettebata tebrik

Pakistan Deniz Kuvvetleri Sözcüsü, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Naveed Ashraf’ın operasyon ekibini gösterdikleri profesyonellik ve özveri nedeniyle tebrik ettiğini belirtti. Sözcü ayrıca, "Pakistan Deniz Kuvvetleri, ulusal denizcilik çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam ederken, uluslararası ortak alanlarda da iş birliği ve koordineli denizcilik güvenlik çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.