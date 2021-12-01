Umutlandıran açıklama: Omicron, COVID-19 salgınının sonu olabilir

Karl Lauterbach'a göre COVID-19 salgınından kurtulmanın yolu, Omicron varyantı olabilir.

Omicron varyantı için umut verici açıklamalar yapan Lauterbach, salgının tahmin edilenden daha erken bitebileceğini belirterek, "Omicron varyantı salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir" ifadesini kullandı.

Virüsün şimdiye kadar hastaneye yatışa veya can kaybına neden olmadığının altını çizen Lauterbach, yeni varyantla ilgili ilk raporların olumlu olduğunu söyledi.

Lauterbach, "Omicron varyantındaki mutasyon, hastalığı daha bulaşıcı ama daha hafif bir hale dönüştürmüş olabilir. Bu da koronavirüsün daha basit bir soğuk algınlığı gibi tedavi edilebileceği anlamına gelebilir." diye konuştu.

Araştırmacılar, Omicron varyantının aşılara karşı direncinin anlaşılması için en az iki hafta gerektiğini belirtti.