UNHCR Türkiye Sözcüsü Ünal: UNHCR olarak Afganistan'da yaşanan insani krizden endişeliyiz

Elif KARACA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, artan şiddet ve güvenlik sorunları nedeniyle bu yıl yarım milyondan fazla Afgan sivilin yerinden edildiğini ve UNHCR olarak Afganistan'da yaşanan insani krizden endişe duyduklarını söyledi. Sivillerin durumunun daha fazla insani destek gerektirdiği bu ortamda komşu ülkelerin sınırlarını açık tutmaları, barınma ve insani yardım sağlamalarının önemli olduğunu belirten Ünal, UNHCR olarak şimdilik Türkiye'ye çok büyük bir giriş gözlemlemediklerini de ifade etti. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Ünal, “Son haftalarda medya, Türkiye'nin İran ile doğu sınırına yeni gelenlerin sayısında hafif bir artış olduğunu bildiriyor, ancak sayı geçmiş eğilimlerle tutarlı görünüyor” dedi.

-Afganistan’da yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye’ye gelen Afgan mülteci sayısı hakkında herhangi bir tahmininiz var mı? Ülkeden kaçanların diğer destinasyonları hangileri?

UNHCR olarak Afganistan'da yaşanan insani kriz nedeniyle endişeliyiz. Artan şiddet ve güvenlik problemi, bu yıl yarım milyondan fazla Afgan sivilin yerinden edilmesine neden oldu. Şimdilik Türkiye'ye çok büyük bir giriş gözlemlemedik. Son haftalarda medya, Türkiye'nin İran ile doğu sınırına yeni gelenlerin sayısında hafif bir artış olduğunu bildiriyor, ancak sayı geçmiş eğilimlerle tutarlı görünüyor. Sivillerin durumunun daha fazla insani destek gerektirdiği bu ortamda, komşu ülkelerin sınırlarını açık tutmaları, barınma ve insani yardım sağlamaları önemli. 2021 yılının başında, Afganistan nüfusunun yaklaşık yarısı zaten insani yardıma ihtiyaç duyuyordu. Nüfusun üçte biri ileri düzeylerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olup çocukların çok büyük bölümü yetersiz besleniyordu ve bu ihtiyaçlar çatışma, kuraklık ve COVID-19 nedeniyle ciddi biçimde arttı. Ülkedeki gelişmeler gerçekten çok hızlı değişirken, UNHCR olarak Afganistan'a komşu ülkeleri sınırlarını açık tutmaya davet ediyoruz.

-Son yıllarda Türkiye'den sonra en çok hangi ülkeler göçmen aldı?

Ulusal makamların insani yardım müdahalelerine gerekli desteği sağlamaya hazırız. İran ve Pakistan birlikte tüm Afgan mültecilerin neredeyse %90'ına ev sahipliği yapıyor ve bunu kırk yılı aşkın bir süredir yapıyorlar. Siviller şimdiye kadar Afganistan'a komşu ülkelere düzensiz ve az sayıda kaçmış olsalar da, durum çok hızlı bir biçimde değişiyor. Biz acil insani ihtiyaçlar için bütçemizi artırırken, uluslararası toplumun da hem Afganistan'a hem de komşularına, Afgan halkıyla dayanışma ruhu içinde desteklerini artırmaları gerektiğini savunuyoruz.

UNHCR'nin 2020 Küresel Eğilimler Raporu’na göre, Türkiye, yaklaşık 3,7 milyon kişi ile en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Kolombiya, 1,7 milyon ile ikinci sırada. Pakistan ve Uganda 1,4 milyon mülteciye, Almanya ise 1,2 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor.



-UNHCR'nin Afganistan konusundaki en büyük endişesi nedir? Krizle başa çıkmak için bundan sonra atılması gereken adımlar neler olmalı?

Gelişen siyasi durumun tam etkisi henüz net olmasa da, şu anda insani bir acil durum ve büyük ölçekli yer değiştirmelere tanık oluyoruz. UNHCR'nin dünya çapındaki görev ve faaliyetleri tamamen insani ve apolitiktir. Genel Sekreter’in Kabil Havalimanı'ndaki korkunç saldırılarıya ilişkin kınamasını biz de tekrarlıyor, ölenlerin ailelerine başsağlığı, onlarca yaralıya da acil şifalar diliyoruz. Bu trajik olay, ülkedeki değişken, öngörülemeyen durumun ve Afgan sivillerin karşı karşıya oldukları risklerin altını çiziyor. Şiddet ve saldırılar, acil insani yardım sağlama ve Afgan halkının yanında olma kararlılığımızı zayıflatmamalı. Ön saflardaki insani yardım kuruluşlarının kritik rolü desteklenmeli, insani yardımlar sürdürülmelidir.



-AB'nin mülteciler konusundaki yaklaşımı hakkında neler söylemek istersiniz?

Zorla yerinden edilmeyi önlemek ve buna müdahale etmek birlikte çalışan bir dizi aktörün kapsamlı yaklaşımını gerektirir. Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın (GCR) odağında da bu vardır. AB'nin, bugüne kadar mültecilerin ikamet ettiği birçok ülkede yaptığı gibi, GCR'yi destekleme konusunda yoluna devam edeceğine inanıyoruz. AB’nin mültecilere ilişkin izlediği politikalar, kendilerine ev sahipliği yapan ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamına katılabilmeleri için desteklenmeleri yönündedir. AB’nin, kaçmak zorunda kalan çok sayıda insana ev sahipliği yapan AB dışındaki bölgelere ve ülkelere sağladığı, mültecilerin nerede olurlarsa olsunlar hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak insani ve finansal desteği sürekli olarak artmaktadır.