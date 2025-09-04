UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki çocukların çektiği acılar elbette tesadüf değil

Ingram, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısına Gazze'den çevrim içi bağlanarak, bölgedeki son durumu aktardı.

Gazze'deki Filistinli ailelerin ve çocuklarının askeri saldırılar arasında hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Ingram, "Filistinlilerin hayatı burada istikrarlı şekilde parçalanıyor, ancak Gazze Şeridi'ndeki çocukların çektiği acılar elbette tesadüf değil." sözlerine yer verdi.

Ingram, çekilen bu acıların, "tüm Gazze Şeridi'ni, insanların hayatlarının her gün her açıdan tehdit altında olduğu bir yere dönüştüren tercihlerin doğrudan bir sonucu" olduğunu söyledi.

"Gazze korku, kaçış ve cenazelerin şehrine döndü." diyen UNICEF Temsilcisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki aileler için "son sığınak" olan Gazze şehrinin, "hızla çocukların hayatta kalamayacağı bir yer" haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Ingram, Gazze'ye yardım için yetkililere ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak "Gazze şehrinde harekete geçmek için düşünülemez olanın gerçekleşmesini bekleyemeyiz." dedi.

Bölgede, temel hizmetlerle ilgili altyapının çöktüğünü hatırlatan Ingram, bundan en çok, "en savunmasız olan insanların (çocukların)" etkilendiğini belirtti.

"Gazze'de sözde güvenli bölge güvenli değil ve çocuklar neredeyse her gece uykularında öldürülüyor veya sakat kalıyor." ifadesini kullanan Ingram, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği şekilde, "çocukların korunmasını sağlamak için" İsrail'e, angajman kurallarını gözden geçirme çağrısını sürdürdüklerini vurguladı.