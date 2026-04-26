Alman Bankacılık Denetleme Kurulu'ndan Unicredit'e sert uyarı

Almanya bankacılık denetim kurumu BaFin, İtalyan bankası UniCredit için yeni bir karar aldı. Kurum, bankanın rakibi Commerzbank hakkında karalayıcı açıklamalar yapmasını yasakladı. Bu yasak, İtalyan devinin Alman rakibini devralma girişimleri sürerken uygulandı. Denetleyici kurumun bu adımı finans dünyasında dikkat çekti.

Alman düzenleyicinin bu olağandışı kararı aylardır süren devralma savaşının ortasında ortaya çıktı. UniCredit daha önce Avrupa genelinde sosyal medyada Commerzbank'ı ihmal edilmiş, belirsiz ve öngörüsüz olarak nitelendiren bir reklam yayınlamıştı. Bankanın üst yöneticisi Andrea Orcel, Commerzbank'ın mevcut gidişatının orta vadede hayatta kalmasını riske atacağını söylemişti.

BaFin kararının detayları belli oldu

BaFin cuma günü geç saatlerde yayımladığı kararda ilgili reklamların provokatif ve taraflı olduğunu belirtti. Kurum, içeriklerde Commerzbank'ın mali durumuna ilişkin spekülasyonlar bulunduğunu ifade etti. Alınan kararla birlikte hedef şirketin mevcut ekonomik durumunu olumsuz yansıtan açıklamalar engellendi.

Kararda şirketlerin gelecekteki beklentilerini sansasyonel veya taraflı bir şekilde sunan ifadelerin önüne geçildi. Kurumun bu kesin çizgisi piyasa iletişim kurallarının ne kadar katı uygulanabileceğini gösterdi. Denetim otoritesi adil bir rekabet ortamının korunmasını amaçladı.

UniCredit iddialara yanıt verdi

UniCredit yaptığı açıklamada söz konusu reklamın Commerzbank için sahip oldukları olumlu vizyonu tanıtmak amacıyla tasarlandığını savundu. İtalyan banka reklamdaki belirsizliği kabul ederek içeriği hızla yayından kaldırdığını duyurdu. Banka yönetimi iletişim dilinde yaşanan bu aksaklığın düzeltildiğini belirtti.

İtalyan bankası devralma işlemine karşı çıkanların retoriğine de değindi. Yetkililer, kendilerine yönelik ifadelerin başından beri aşırı agresif ve son derece kişisel bir nitelik taşıdığını iddia etti. Banka tüm paydaşların yararı için bu söylemlerin yumuşatılması gerektiğini vurguladı.

Hedef şirketin sessizliği sürüyor

Commerzbank cephesi ise denetleyici kurumun bu son kararı hakkında yorum yapmayı reddetti. Alman bankası kendi iç stratejilerine odaklanarak dışarıdan gelen tartışmalara kapılarını kapattı. Piyasalar şimdi her iki devin bir sonraki adımlarını yakından izliyor.

UniCredit ile yaşanan bu idari kriz Avrupa bankacılık sektöründeki işlemlerin zorluğunu bir kez daha hatırlattı. Düzenleyicilerin attığı bu adımların bankacılık birleşme ve devralma trendinin yılın geri kalanında daha sert denetimlere tabi olabileceğine işaret ettiği düşünülüyor.