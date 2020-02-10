UniCredit, İtalya'da 6 bin çalışanını işten çıkaracak

10 Şubat 2020

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, İtalya'da işten çıkarma ve şube kapatma planları için sendikalarla görüşmelere başladı.



UniCredit, 2023 yılı sonuna kadar İtalya'da toplam 6 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Sendikalara gönderilen mektuba göre 5.500 kişinin işten çıkarılması kesin. 500 kişi için değerlendirme devam ediyor. Bunun yanı sıra 450 şube kapatılacak.



Banka, Aralık ayında yaptığı ilk açıklamada İtaya'da 2023'e kadar 8 bin kişiyi işten çıkarmayı ve 500 şube kapatmayı planladığını duyurmuştu.