United Healthcare CEO'sunun cinayet davası başladı! Katil zanlısına halktan büyük destek

ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın katil zanlısı Luigi Mangione (26), Mahkeme yargıcının aralarında cinayet, suç amaçlı silah bulundurma ve terör eylemi gerçekleştirmenin de bulunduğu suçlamaların yer aldığı iddianameyi kabul edip etmediği yönündeki sorusuna cevap veren Mangione, “Suçsuzum” dedi.

Mangione'nin avukatı Karen Friedman Agnifilo, Mangione'nin siyaset malzemesi yapıldığını belirtti ve “O bir sembol değil, adil yargılanma hakkına sahip bir birey” dedi.

Dava 21 Şubat'a ertelendi

Mahkeme salonu çevresinde toplanan halk Mangione'ye destek verdi. ABD halkının sağlık hizmetleri şirketlerine öfkelerini dile getiren göstericiler, “Sağlık hizmeti bir insan hakkıdır” şeklinde slogan attı. Şirketlerin sigorta sahiplerinin taleplerini önce “geciktirmesi”, sonra “reddetmesi” ve nihayet mahkemelerde kendilerini “savunması” uygulamalarını ifade eden bu sloganların United Healthcare CEO'su Thompson'un öldürüldüğü cinayet mahallinde bulunan mermi kovanlarının üzerinde de yazılı olduğu görülmüştü. Mangione'nin bir sonraki duruşması 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

İdam mı edilecek?

Mangione aleyhinde eyalet düzeyinde ve federal düzeydeki davaların birbirine paralel olarak ilerlemesi planlanıyor. 26 yaşındaki zanlının karşı karşıya olduğu federal suçlamalar arasında ateşli silah kullanarak cinayet işleme ve eyaletler arası takip sonucunda ölüme sebebiyet verme de yer alıyor. Eyalet düzeyindeki suçlamalar arasında ise terör eylemi kapsamında cinayet, ateşli silah bulundurma ve sahte belge bulundurma yer alıyor. Mangione'nin federal cinayet suçlamasından suçlu bulunması halinde idam cezası alabileceği, eyalet suçlamalarından suçlu bulunması halinde ise şartlı tahliye imkânı olmaksızın ömür boyu hapis cezası alabileceği bildiriliyor.

Sağlık hizmeti mağdurları Mangione için birleşti

United Healthcare CEO'su Thompson, 4 Aralık'ta New York'ta sabah saatlerinde konuşmacı olarak katılacağı bir yatırımcı konferansı öncesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetleri ve sigorta şirketlerinin bazı tedavileri ödemeyi reddetme uygulamalarından mağdur olan çok sayıda ABD'li, Mangione'den bir halk kahramanı olarak bahsetmeye başlamıştı.