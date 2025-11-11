Üniversite sınavında 'sessizlik' önlemi: 140 uçuş yeniden planlandı

Güney Kore, perşembe günü yapılacak Üniversite Yeterlilik Sınavı (CSAT) sırasında sessiz bir sınav ortamı sağlamak amacıyla ülkedeki tüm uçuşları geçici olarak durduracak.

Yonhap ajansının haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, sınavın İngilizce dinleme bölümü esnasında gürültü kirliliğini önlemek için uçuşların yerel saatle 13.05 ile 13.40 arasında askıya alınacağını açıkladı.

Bakanlık, bu süre içinde yaklaşık 140 uçuşun önceden yeniden planlandığını, havada seyreden uçakların ise hava trafik kontrolü yönetiminde en az 3 kilometre yükseklikte uçacağını bildirdi.

Trafik ve inşaat önlemleri de alınıyor

Üniversiteye giriş için yapılan CSAT, her yıl yüz binlerce öğrencinin katıldığı ve Güney Kore’de eğitim hayatının en kritik sınavlarından biri olarak kabul ediliyor. Sınav süresince ülke genelinde trafikten inşaat faaliyetlerine kadar birçok alanda sessizlik önlemleri alınıyor.