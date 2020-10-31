Ünlü aktör Sean Connery hayatını kaybetti

31 Ekim 2020

Oscar ödüllü aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.

James Bond karakterini beyaz perdede canlandıran ilk isim olan Sean Connery, 1962 ile 1983 yılları arasında 7 kez ‘007’ filminde başrolü üstlendi.

Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth II tarafından şövalye ilan edilen Connery, bir Oscar, iki Bafta ve üç de Golden Globe ödülünün sahibiydi.

Ünlü aktörün hayatını kaybetmesi sonrası birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.